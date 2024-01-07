Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

03 червня 2024, 17:53

Колишній директор НАБУ Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомило саме агентство в понеділок, 3 червня.

📢«Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду. Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок у розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України», – зазначено на сайті НАЗК.

У повідомленні нагадується, що Ситник був призначений на цю посаду 12 травня 2022 року. Його основні обов'язки включали координацію взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою, забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України, фінансовий контроль, спеціальні перевірки, моніторинг способу життя, перевірку дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

📌Артему Ситнику 44 роки. До роботи в НАЗК він сім років очолював Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), ставши першим директором цього відомства у 2015 році. 12 травня 2022 року Ситник був призначений заступником голови НАЗК.