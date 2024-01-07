Удар по селу на Донеччині: росіяни вбили дитину та жінку похилого віку

03 червня 2024, 18:11

Унаслідок російських обстрілів села Михайлівка в Покровському районі Донецької області загинули дві людини, ще одна отримала поранення. Про це повідомили Донецька обласна прокуратура та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в понеділок, 3 червня.

📢«Об 11:20 російська армія завдала удару по с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади, ймовірно, скинувши на мирних жителів авіабомбу «УМПБ Д-30СН». Внаслідок атаки загинула 84-річна жінка. О 12:40 окупанти знову обстріляли населений пункт. Попередньо, цього разу вони використали РСЗВ «Смерч». Засіб ураження влучив по території приватного сектора, де від отриманих травм, несумісних із життям, помер 12-річний хлопчик, а його матір 43 років отримала поранення», – повідомили в пресслужбі прокуратури.

Також очільник Донецької ОВА додав, що у селі пошкоджено щонайменше п'ять будинків.

📅Нагадаємо, що Михайлівка розташована за п'ять кілометрів від міста Селидове та за 20 кілометрів від окупованої Авдіївки. До повномасштабного вторгнення росії у селі проживало понад тисячу людей.

📌Раніше стало відомо, що 30 травня співробітник інформаційного агентства «Українські Новини» Олександр Петраковський загинув під Часовим Яром.