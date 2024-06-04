Ситуація щодо російського вторгнення на 04.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 512420 (+1290) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7794 (+15) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15020 (+18) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13345 (+65) од;
- РСЗВ / MLRS – 1092 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 827 (+3) од;
- літаків / aircraft – 357 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10766 (+27);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2268 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18228 (+69) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2211 (+12).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!