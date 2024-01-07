На Львівщині працівники ТЦК на автівці «не впорались з емоціями» та збили велосипедиста

04 червня 2024, 14:10

У селі Равлівка Самбірського району на Львівщині сталася подія за участю працівників ТЦК, які на автомобілі збили чоловіка. Про це повідомило видання Zaxid.net.

На відео зафіксовано, як працівники територіального центру комплектування на автотранспортному засобі наздоганяють та збивають чоловіка, що їхав на велосипеді та, ймовірно, саме намагався від них утекти.

В мережі поширився відеозапис де видно, як військовослужбовці ТЦК на чорному мікроавтобусі доганяли велосипедиста та наїхали на нього. Чоловік впав з велосипеда, але після цього, йому все ж таки вдалося піднятися і втекти. Автомобіль військових з’їхав у кювет.

Пресслужба Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомила, що це її працівники, які «не впорались з емоціями». Вони пояснили, що велосипедист «почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало та агресивно».

📢«Військовослужбовці, які були залучені до групи оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти», – йдеться у повідомленні пресслужби.

В ТЦК також нагадали, що всі чоловіки призовного віку мають носити з собою військово-облікові документи й пред’являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.

📅Нагадаємо, у Києві поблизу станції метро Деміївська стався черговий скандал під час перевірки документів співробітниками ТЦК, де цивільні (здебільшого жінки) протистояли чоловікам у військовій формі. Одному з цивільних чоловіків вдалось вирватись та втекти.

Тим часом у Сухопутних військах ЗСУ заявили, що значна частина контенту в соцмережах із зображенням конфліктів ТЦК та громадян створені ворожими підрозділами інформаційних операцій. Це підкреслює важливість об’єктивності та ретельного аналізу інформації, яка з’являється в мережі.