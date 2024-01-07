Поляки знову блокують кордон: перекрито пункт пропуску Рава-Руська

04 червня 2024, 14:35

Польські фермери відновили блокування вантажівок на пункті пропуску Рава-Руська – Хребенне. Про це надала інформацію Державна прикордонна служба України у вівторок, 4 червня.

📢«Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України. У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України», – йдеться у повідомленні.

На вʼїзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком – 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також додатково на годину по чотири вантажівки, які здійснюють перевезення виключно гуманітарної допомоги.

Пропуск інших категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

📈Станом на 11:20 черга вантажівок на виїзд з України складала 33 одиниці, які було зареєстровано в електронній черзі.

ДПСУ не вказує, як довго триватиме блокування КПП, але вчора анонсувалося, що акція продовжиться до другої половини дня 6 червня.

📅Нагадаємо, що 29 квітня поляки розблокували всі КПП на кордоні з Україною. Останнім з них був саме Рава-Руська – Хребенне.

Відомо, що польські фермери з лютого блокували КПП, протестуючи проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти "зеленого курсу" ЄС.