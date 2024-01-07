Верховна Рада прийняла закон щодо англійської мови в Україні

04 червня 2024, 14:49

Верховна Рада ухвалила закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Про це у вівторок, 4 червня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, закон в цілому було підтримано 236 народними обранцями.

📢«Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо», – написав він.

Железняк додав, що була окрема дискусія щодо правки №336, внесеної за день до ухвалення закону, яка передбачає бюджетну підтримку кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Цю правку також прийняли та підтримали 226 голосами.

📅Нагадаємо, що рік тому уряд анонсував новий статус англійської мови в Україні, щоб зміцнити позиції країни як регіонального лідера.