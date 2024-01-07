Оголошено у розшук так звану «дитячу омбудсменку лнр» за підозрою в колабораційній діяльності

04 червня 2024, 17:37

Служба безпеки України повідомила про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України так зв. «уповноваженій з прав дитини в лнр».

За даними слідчих, цю посаду обіймає мешканка Луганська Інна Міщенко, яка до 2014 року працювала юристом у банку. Після захоплення агресором окремих районів Луганської області вона пішла на службу до так зв. «генеральної прокуратури лнр», де займалася питаннями неповнолітніх.

Призначення «дитячим омбудсменом» правопорушниця отримала у грудні 2022 року за представленням російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Білової, ордер на арешт якої минулого року видав Міжнародний кримінальний суд.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують досудове розслідування за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Українська спецслужба, зокрема, опрацьовує дані щодо безпосередньої причетності фігурантки до депортації, передачі загарбникам особових справ дітей з тимчасово окупованої території Луганської області та їх незаконного вивезення до рф.

Колаборантку оголошено у розшук. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.