Естонія передає Україні потужний енергоблок для ТЕС

Естонія передасть Україні енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє пресслужба Кабміну у вівторок, 4 червня.
📢«Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт. Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і друзів», – повідомив прем’єр-міністр України.
Шмигаль зазначив, що уряд працює над збільшенням можливості імпорту електроенергії до 2,2 ГВт.
💡Раніше зазначалось, що Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії. Загалом імпорт вівся з п’яти країн ЄС. Найбільший обсяг електроенергії Україна отримала від Угорщини – майже 46%.