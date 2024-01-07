 Естонія передає Україні потужний енергоблок для ТЕС. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика / Економіка
04 червня 2024, 17:55

Естонія передає Україні потужний енергоблок для ТЕС

Естонія передасть Україні енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє пресслужба Кабміну у вівторок, 4 червня.

📢«Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт. Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і друзів», – повідомив прем’єр-міністр України.

Шмигаль зазначив, що уряд працює над збільшенням можливості імпорту електроенергії до 2,2 ГВт.

💡Раніше зазначалось, що Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії. Загалом імпорт вівся з п’яти країн ЄС. Найбільший обсяг електроенергії Україна отримала від Угорщини – майже 46%.

Джерело: "Урядовий портал"
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