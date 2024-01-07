Повідомлено про підозру «топ-колаборантам» керівникам окупаційних органів влади на захопленій Луганщині

05 червня 2024, 14:00

За матеріалами Служби безпеки України перед законом відповідатимуть ворожі поплічники, які у результаті псевдовиборів отримали керівні «портфелі» в окупаційних «муніципальних утвореннях» на Луганщині.

Підозру в колабораціонізмі отримав колишній бойовик «казачого» угруповання, який з 2014 р. воював проти України, потім переховувався на тимчасово захопленій території. У червні 2023 р. загарбники призначили його головою окупаційної влади у Кремінній, за кілька місяців він був «обраний» «головою Кремінського муніципального округу лнр».

Серед підозрюваних — колишня перша секретарка Рубіжанського міськкому КПУ, яка стала «головою ради муніципального утворення міський округ м.Рубіжне лнр», а також ексрегіонал, який спочатку керував незаконним органом влади у Біловодську, потім «обрався» головою т.зв. «муніципального округу».

Нинішня «голова Новопсковського муніципального округу лнр» теж раніше очолювала місцеву окупаційну адміністрацію. До рашистської навали колаборантка була землевпорядницею у селищній раді.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.

Розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.