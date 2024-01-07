З офіційним візитом до Франції прибув Джо Байден

05 червня 2024, 14:09

Президент США Джо Байден прибув до Франції з першим державним візитом. Про це у середу, 5 червня, повідомив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢«Президент Байден, ласкаво просимо до Франції», – написав він, оприлюднивши спільне фото з Байденом у паризькому аеропорту Орлі.

Президент США відвідав Францію з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Під час візиту Байден планує зустрітися зі світовими лідерами, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, шостий президент України Володимир Зеленський та інші.

Цей візит також надасть можливість скоординувати дії Франції та США щодо глобальних криз перед важливими міжнародними подіями, такими як саміт G7 у червні та саміт НАТО у Вашингтоні в липні.

📅Раніше стало відомо, що Джо Байден двічі зустрінеться з Володимиром Зеленським за короткий проміжок часу. Вони зустрінуться у Франції 6 червня, а також наступного тижня в Італії під час саміту G7, який відбудеться 13-15 червня.