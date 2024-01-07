Після перебування в ТЦК на Житомирщині помер чоловік: слідчі встановили самокаліцтво

05 червня 2024, 14:27

У місті Звягель чоловік помер у лікарні після погіршення стану здоров'я у приміщенні місцевого військкомату (ТЦК та СП). Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП.

Раніше інформація про смерть військовозобов'язаного чоловіка з'явилася в одній з груп у соцмережі Facebook, де користувачі пов’язували його смерть з певними діями з боку ТЦК та СП.

📢«28 травня до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань», – йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК, вранці 29 травня чоловіка «схопив» епілептичний напад, начебто спричинений тривалим вживанням алкоголю.

📢«Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні», – додали військові, висловивши щирі співчуття родині померлого.

Вказується, що слідчі за підсумками експертизи не виявили жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка.

📅Нагадаємо, наприкінці травня на Закарпатті у приміщенні одного з військкоматів також помер чоловік. У ТЦК заявили, що він був придатний до служби, але його стан різко погіршився.

📅Місяць тому у Кривому Розі в ТЦК помер військовозобов'язаний, у якого також спостерігалися ознаки епілептичного нападу.

📅Також у місті Бучач Тернопільської області помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування в ТЦК.