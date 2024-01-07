На Донеччині росіяни під час чергового авіаудару вбили чоловіка, є поранені

05 червня 2024, 14:36

Під час чергового російського удару по селу Північне у Донецькій області загинув чоловік, а чотирьох жінок поранено. Про це в середу, 5 червня, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, 5 червня о 10:20 російські війська скинули на село Північне, що поблизу Торецька, ймовірно, керовану авіаційну бомбу КАБ-250.

Бомба вибухнула неподалік продовольчого магазину, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік. Чотирьох жінок віком від 68 до 86 років госпіталізували з пораненнями.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель 70-річного чоловіка під час обстрілу Сумщини.