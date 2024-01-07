Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК «Південь»

05 червня 2024, 14:48

Наталія Гуменюк обійняла посаду заступниці керівника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України. Вона підтвердила цю інформацію в коментарі для "Детектор медіа".

До обов'язків Гуменюк входять всі питання, що стосуються комунікацій ОК "Південь". Вона працює в новому управлінні, створеному для "покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення".

📢«Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду — це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь". Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК «Південь». Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, вже в межах компетенції ОК «Південь». Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання — це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення», – зазначила Наталія Гуменюк.

📅Нагадаємо, що 16 квітня цього року український Медіарух оприлюднив спільну заяву, в якій звинуватив тоді ще керівницю Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини росії в зоні її відповідальності та закликав військове керівництво замінити її.

19 квітня Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.