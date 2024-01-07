Водолази знайшли тіло поліцейської, яку змило хвилею в море в Одесі

05 червня 2024, 15:19

Тіло 20-річної поліцейської з Рівного, яку хвилею знесло з пірса в Одесі, було знайдено водолазами після більше ніж двох діб пошуків. Про це 5 червня повідомила ДСНС Одещини.

📢«Водолази ДСНС знайшли дівчину, яку хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень неподалік від місця, де трапилась трагедія, водолази виявили тіло потопельниці», – повідомили у ДСНС.

За інформацією поліції, дівчина перебувала в Одесі на відпочинку. Ввечері 2 червня вона фотографувалася на пірсі, коли перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила в море.

📅Нагадаємо, що у квітні стало відомо, що в Одесі планують влітку відкрити деякі пляжі для відвідування. Це може зробити місто єдиним на морському узбережжі, де дозволять купатися.

За даними ДСНС, у 2023 році на водоймах потонуло 600 людей. У 2024 році зросла кількість чоловіків, які намагалися втекти з України, перепливши Тису. Лише у травні виявили 10 тіл загиблих чоловіків у цій річці прикордоння.