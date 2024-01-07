 300 млн євро для відновлення енергетики отримає Україна від ЄБРР. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
05 червня 2024, 20:02

300 млн євро для відновлення енергетики отримає Україна від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Україні 300 мільйонів євро на ремонт енергетичних об'єктів, пошкоджених внаслідок російських атак. Про це повідомив урядовий портал у середу, 5 червня.

Згідно з інформацією, меморандум про взаєморозуміння підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

📢«Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети – забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», – заявив Шмигаль.

Фінансування буде направлено державним енергетичним компаніям Укренерго, Укргідроенерго та Укрнафта для відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також для будівництва нової децентралізованої генерації.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР вже надав Україні 4 мільярди євро фінансування.

📅Нагадаємо, що вранці 5 червня Укренерго повідомило про масштабні відключення електроенергії. Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби, і для їх дотримання застосовуються графіки відключень для всіх споживачів.

Джерело: "Урядовий портал"
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