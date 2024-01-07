300 млн євро для відновлення енергетики отримає Україна від ЄБРР

05 червня 2024, 20:02

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Україні 300 мільйонів євро на ремонт енергетичних об'єктів, пошкоджених внаслідок російських атак. Про це повідомив урядовий портал у середу, 5 червня.

Згідно з інформацією, меморандум про взаєморозуміння підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

📢«Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети – забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», – заявив Шмигаль.

Фінансування буде направлено державним енергетичним компаніям Укренерго, Укргідроенерго та Укрнафта для відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також для будівництва нової децентралізованої генерації.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР вже надав Україні 4 мільярди євро фінансування.

📅Нагадаємо, що вранці 5 червня Укренерго повідомило про масштабні відключення електроенергії. Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби, і для їх дотримання застосовуються графіки відключень для всіх споживачів.