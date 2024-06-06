Ситуація щодо російського вторгнення на 06.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 515000 (+1300) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7828 (+22) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15076 (+40) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13433 (+48) од;
- РСЗВ / MLRS – 1095 (+3) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 831 (+1) од;
- літаків / aircraft – 357 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10846 (+41);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2270 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18360 (+63) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2230 (+7).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!