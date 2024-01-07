 Нікополь знову під російським обстрілом, троє постраждалих людей. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 червня 2024, 17:33

Нікополь знову під російським обстрілом, троє постраждалих людей

Російські війська здійснили обстріл Нікополя Дніпропетровської області, поранивши трьох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер, 6 червня.

📢«Через атаку дрону-камікадзе поранені чоловіки 49 і 47 років. Лікуються амбулаторно. Під час артобстрілу дісталося й 85-річній жінці. Оговтуватиметься вдома», – розповів Лисак.

За його словами, обстріл пошкодив кілька будинків, зруйнував теплицю, сонячні панелі та лінії електропередач. Знищено екскаватор, ще один пошкоджено.

Раніше повідомлялося, що російські війська пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку та три приватні будинки у Нікополі. Вони також влучили дроном у рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали чотири людини.

📅Нагадаємо, що ворожий дрон-камікадзе атакував машину швидкої допомоги у Нікополі, що призвело до загибелі 54-річного водія.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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