Саміт миру у Швейцарії: свою участь підтвердила Угорщина

06 червня 2024, 17:47

Угорщина братиме участь у Саміті миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, та буде представлена на рівні міністра закордонних справ. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер, 6 червня.

📢«Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному», – заявив Сійярто, підкресливши, що «говорити про мир завжди корисно».

Водночас міністр висловив думку щодо відсутності росії на саміті.

📢«Вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів», – наголосив він.

Раніше Угорщина не приймала остаточного рішення щодо участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії, аргументуючи це тим, що «не вважає війну в Україні своєю, а на зустрічі не будуть присутні обидві сторони протистояння».

📅Нагадаємо, що Саміт миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня, зібрав представників понад 150 країн, з яких 90 вже підтвердили свою участь. росію на захід не запрошували.