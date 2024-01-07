США завжди будуть підтримувати Україну – Байден

06 червня 2024, 18:00

США та їхні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, адже без цієї допомоги країна опиниться в неволі, а Європа буде під загрозою. Про це заявив американський президент Джо Байден у четвер, 6 червня, під час церемонії у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

📢«Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більш ніж 50 країн підтримують Україну. Ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена, її сусіди опиняться під загрозою, вся Європа опиниться під загрозою. Ми не можемо цього допустити», – наголосив Байден.

Президент США також висловив впевненість, що Україна «ніколи не відступить, що б не відбувалось», і згадав про втрати росії у війні.

📢«Цифри приголомшують: 350 тисяч російських військовослужбовців загинули або були поранені, майже мільйон людей залишили росію», – зазначив американський лідер.

Байден підкреслив, що зараз автократи по всьому світу стежать за тим, чи не дозволить світ цю незаконну агресію кремля.

📢«Цього не можна допустити. Здатися на поталу бандитам, вклонитися диктаторам – це немислимо», – заявив президент США.

📅Нагадаємо, Джо Байден зараз перебуває у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Пізніше у четвер він планує зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським, який також перебуває у Франції.