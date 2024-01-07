 У ніч на 6 червня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 червня 2024, 11:49

У ніч на 6 червня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога – рф, а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим.

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💥 Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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