Знищено російський буксир «Сатурн» у тимчасово окупованому Криму – ГУР

06 червня 2024, 12:00

Українські військові знищили російський буксир «Сатурн» у тимчасово окупованому Криму в ніч на четвер, 6 червня. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

📢«Спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 Сатурн або Протей», – йдеться у повідомленні.

Операція відбулася в акваторії озера Панське, де чергове судно російських загарбників було знищено.

📢«Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії», – додали у ГУР.

Раніше в четвер ГУР заявило про знищення російського корабля в Чорному морі та пообіцяло пізніше оприлюднити подробиці.

📅Нагадаємо, що після передислокації росіянами уцілілих великих кораблів з Криму до бази в Новоросійську, бійці ГУР та СБУ зосередилися на знищенні суден, які забезпечують логістику російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Так, тиждень тому ГУР знищило морськими дронами Magura V5 у Криму два російські катери КС-701 "Тунець", ще два – були уражені. Ворог використовував ці катери для логістики та патрулювання акваторії біля Криму.