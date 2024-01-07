Поки що без кондиціонерів: Укренерго скасувало тендер на їх закупівлю

06 червня 2024, 12:19

«Укренерго» оголосило про скасування тендеру на закупівлю систем кондиціонування, щоб "уникнути маніпуляцій". Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому у четвер, 6 червня.

📢«Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно з законодавством вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють», – зазначено у повідомленні.

В «Укренерго» пояснили, що тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, був опублікований на Prozorro. Підготовку до нього сервісні служби компанії розпочали на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

Метою закупівлі було забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень, зокрема акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу.

📢«Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії», – додали в «Укренерго».

Також повідомляється, що тендерна процедура відновиться, коли скасують всі відключення. «Укренерго» пообіцяло переглянути всі актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв.

📅Нагадаємо, що напередодні «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів із очікуваною вартістю майже 630 тисяч гривень.