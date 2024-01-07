06 червня 2024, 12:31 Перед законом відповідатимуть 18 т.зв. «депутатів», які співпрацюють з окупантами на Луганщині СБУ зібрала доказову базу стосовно 18 ворожих поплічників, які у вересні минулого року добровільно «обралися» до «советов муниципальных образований», створених рашистами на окупованій Луганщині. Наразі «депутати» продовжують працювати на зміцнення окупаційної влади в захоплених населених пунктах та їх інтеграцію в політичну систему держави-терориста. Переважна більшість «обранців» представляє прокремлівські політсили – «единая россия» та «либерально-демократическая партия россии». Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога. Усі зловмисники отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Обвинувальні акти щодо п’ятьох із них вже скеровано до суду. Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна. Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській област" irtafax.com