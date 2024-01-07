 Перед законом відповідатимуть 18 т.зв. «депутатів», які співпрацюють з окупантами на Луганщині. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
06 червня 2024, 12:31

Перед законом відповідатимуть 18 т.зв. «депутатів», які співпрацюють з окупантами на Луганщині

СБУ зібрала доказову базу стосовно 18 ворожих поплічників, які у вересні минулого року добровільно «обралися» до «советов муниципальных образований», створених рашистами на окупованій Луганщині.

Наразі «депутати» продовжують працювати на зміцнення окупаційної влади в захоплених населених пунктах та їх інтеграцію в політичну систему держави-терориста.

Переважна більшість «обранців» представляє прокремлівські політсили – «единая россия» та «либерально-демократическая партия россии».

Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.

Усі зловмисники отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Обвинувальні акти щодо п’ятьох із них вже скеровано до суду.

Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.

Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській област"
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