Перед законом відповідатимуть 18 т.зв. «депутатів», які співпрацюють з окупантами на Луганщині

СБУ зібрала доказову базу стосовно 18 ворожих поплічників, які у вересні минулого року добровільно «обралися» до «советов муниципальных образований», створених рашистами на окупованій Луганщині.
Наразі «депутати» продовжують працювати на зміцнення окупаційної влади в захоплених населених пунктах та їх інтеграцію в політичну систему держави-терориста.
Переважна більшість «обранців» представляє прокремлівські політсили – «единая россия» та «либерально-демократическая партия россии».
Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.
Усі зловмисники отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Обвинувальні акти щодо п’ятьох із них вже скеровано до суду.
Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.
Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.