 Зіткнення поїздів у Чехії: серед загиблих дві українки. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 червня 2024, 12:54

Зіткнення поїздів у Чехії: серед загиблих дві українки

У залізничній катастрофі в Чехії загинули дві українки. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у четвер, 6 червня.

📢«За попередньою інформацією, загинуло чотири особи. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове», – зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що представник українського консульства в місті Брно знаходиться на місці події та підтримує постійний зв’язок з рятувальними та правоохоронними органами.

📅Нагадаємо, пізно ввечері 5 червня у Чехії пасажирський експрес RegioJet 1021, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та десятки поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Трохи згодом в «Укрзалізниці» також зробили заяву стосовно аварії в Чехії.

Джерело: "Міністерство закордонних справ України, Укрзалізниця"
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