Зіткнення поїздів у Чехії: серед загиблих дві українки

06 червня 2024, 12:54

У залізничній катастрофі в Чехії загинули дві українки. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у четвер, 6 червня.

📢«За попередньою інформацією, загинуло чотири особи. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове», – зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що представник українського консульства в місті Брно знаходиться на місці події та підтримує постійний зв’язок з рятувальними та правоохоронними органами.

📅Нагадаємо, пізно ввечері 5 червня у Чехії пасажирський експрес RegioJet 1021, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та десятки поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Трохи згодом в «Укрзалізниці» також зробили заяву стосовно аварії в Чехії.