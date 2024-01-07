Донеччина під російським вогнем: за минулу добу окупанти вбили чотирьох людей

06 червня 2024, 13:14

Окупаційні російські війська продовжують тероризувати мирне населення України. Населені пункти прифронтових регіонів, зокрема Донецької області, зазнають постійних обстрілів. За минулу добу, 5 червня, внаслідок атак російських військ загинуло четверо цивільних, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація (ОВА).

Жертвами обстрілів стали мешканці Північного, Берестка, Желанного та Прогресу. Ще 14 мирних жителів отримали поранення.

У Волноваському районі, зокрема у Новоукраїнці Вугледарської громади, був пошкоджений будинок.

У Покровському районі, в Селидовому, поранення отримали семеро людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено два будинки.

Краматорський район також зазнав втрат: у Лиманській громаді в Дробишевому пошкоджено 15 будинків, у Новому — шість. У Берестку Іллінівської громади загинула одна людина, ще троє отримали поранення, пошкоджено вісім об'єктів.

Бахмутський район постраждав ще більше: у Торецькій громаді в Північному загинула одна людина, четверо отримали поранення, пошкоджено 17 будинків у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді були пошкоджені чотири приватні будинки та одна багатоповерхівка.

📈Загалом, протягом доби, російські війська здійснили 15 обстрілів населених пунктів Донеччини. Евакуйовано 217 осіб, серед них 61 дитина.

📈З моменту початку повномасштабного вторгнення росії, на Донеччині загинув 1991 мирний мешканець, а 4991 людина отримала поранення. Ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі.