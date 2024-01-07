06 червня 2024, 13:57 Під російським обстрілом селище на Херсонщині: є поранені Російські загарбники здійснили артилерійський обстріл селища Приозерне на Херсонщині. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у четвер, 6 червня. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. 📢«45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги», – повідомляє ОВА. Обох постраждалих доставили до лікарні, їх стан оцінюється як середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. 📅Нагадаємо, 5 червня окупанти обстріляли село Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, тоді постраждали двоє чоловіків. Джерело: "Херсонська ОВА" irtafax.com