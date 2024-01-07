 Під російським обстрілом селище на Херсонщині: є поранені. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 червня 2024, 13:57

Під російським обстрілом селище на Херсонщині: є поранені

Російські загарбники здійснили артилерійський обстріл селища Приозерне на Херсонщині. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у четвер, 6 червня.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці.

📢«45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги», – повідомляє ОВА.

Обох постраждалих доставили до лікарні, їх стан оцінюється як середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.

📅Нагадаємо, 5 червня окупанти обстріляли село Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, тоді постраждали двоє чоловіків.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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