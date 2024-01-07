У Київському ТЦК пояснили обставини бійки за участю своїх співробітників у центрі столиці

06 червня 2024, 16:43

У Києві колишній військовослужбовець, який (за словами співробітників ТЦК та СП) втік зі служби, напав на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП в четвер, 6 червня.

Зазначається, що інцидент стався 5 червня біля станції метро «Хрещатик» у центрі столиці. До військовослужбовців ТЦК підійшов чоловік у цивільному одязі та почав провокувати конфлікт. Військові попросили у нього військово-облікові документи. Натомість чоловік почав погрожувати та вдарив одного з військових, який раніше служив у бойовому підрозділі та має поранення.

Чоловіка затримала поліція, він не зміг пояснити своїх агресивних дій. Після розслідування з'ясувалося, що чоловік є колишнім військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину 29 квітня 2023 року.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань, а також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялося про конфлікт у Києві біля станції метро «Деміївська» під час перевірки документів та посиленої роботи з «виявлення осіб, які категорично не хочуть виконувати військовий обов’язок». Одному з чоловіків вдалось втекти.

📅Також став загальновідомим випадок у Херсоні, де жінка вкусила поліцейського, коли правоохоронець разом зі співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки хотів перевірити документи її сина.