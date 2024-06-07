Ситуація щодо російського вторгнення на 07.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 516080 (+1080) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7834 (+6) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15096 (+20) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13497 (+64) од;
- РСЗВ / MLRS – 1095 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 833 (+2) од;
- літаків / aircraft – 357 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10886 (+40);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2270 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+1) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18416 (+56) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2238 (+8).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!