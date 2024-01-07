07 червня 2024, 11:25 У ніч на 7 червня 2024 року знищено 48 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 5 крилатих ракет У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф та мис Чауда – Крим. Завітайте на наш новий сайт》 Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «Shahed-131/136». 💥 Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com