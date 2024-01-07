 У ніч на 7 червня 2024 року знищено 48 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 5 крилатих ракет. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
07 червня 2024, 11:25

У ніч на 7 червня 2024 року знищено 48 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 5 крилатих ракет

У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф та мис Чауда – Крим.

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Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «Shahed-131/136».

💥 Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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