 У порт Новоросійська на росії завезли ракети «Калібр» – партизани. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
07 червня 2024, 11:40

У порт Новоросійська на росії завезли ракети «Калібр» – партизани

Партизанський рух АТЕШ повідомив у Telegram, що їхнім агентам вдалося відстежити процес розвантаження крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська, що в Краснодарському краї на росії. Цю інформацію було оприлюднено у п'ятницю, 7 червня.

📢«Агентам нашого руху, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження крилатих ракет Калібр у порту Новоросійська», – йдеться в повідомленні.

Зараз партизани займаються виявленням складів, де саме зберігаються ці ракети.

📢«Ми вивчаємо графіки прибуття кораблів та передаємо цю інформацію у потрібні руки», – зазначили в АТЕШ.

Після українського удару по штабу Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Криму у вересні 2023 року російські окупанти перекинули близько 15 кораблів у порт Новоросійська, який зараз є головним морським хабом для їхньої діяльності у Чорному морі.

📌Крім того, росіяни встановили старі баржі уздовж надбудови під назвою «кримський міст» для захисту від атак українськими морськими дронами та посилили протиповітряну оборону в цьому районі.

Джерело: "Партизанський рух АТЕШ"
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