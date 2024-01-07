В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи

07 червня 2024, 14:40

У тимчасово окупованому Луганську в п'ятницю, 7 червня, пролунала серія вибухів, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. На відео, розміщених у мережі, видно стовп диму, а місцеві жителі відзначають проблеми зі світлом та зв'язком у деяких районах міста.

За попередньою інформацією, вибухи могли статися на військовій базі російських збройних сил, хоча офіційного підтвердження цього поки немає.

📢«Прилетіло біля казарм колишнього військового училища, де розмістилися російські окупанти», – повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

У цьому районі розташовані летовище, авіаремонтний завод і траса, що веде до кордону з росією, по якій окупанти перевозили зброю та особовий склад.

Також повідомляється про влучення у нафтобазу, яка зазнала атак вже вчетверте за останні два місяці. Це свідчить про те, що обстріли ведуться по старій та облаштованій військовій інфраструктурі російських загарбників.

📢«Західна зброя, яку використовують українські військові, відзначається високою точністю. Якби російські війська не прикривалися місцевими жителями та вміли користуватися ППО, жертв не було б», – зазначають у повідомленнях та коментарях.

Російські Telegram-канали називають вибухи «задимленням» та стверджують, що «всі цілі було збито».