 Нікополь під черговим обстрілом: росіяни вбили літню жінку. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
07 червня 2024, 15:13

Нікополь під черговим обстрілом: росіяни вбили літню жінку

Російські загарбники в черговий раз здійснили артилерійські обстріли по Нікополю в Дніпропетровській області, в результаті чого загинула літня жінка. Про це у п'ятницю, 7 червня, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

📢«Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним… Подробиці щодо інших наслідків атаки уточнюємо», – зазначив він у своєму повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські військові пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерховий будинок та три приватні оселі в Нікополі. Також було зафіксовано удар дроном по рейсовому автобусу, внаслідок чого постраждали четверо людей.

📅Нагадаємо, що нещодавно ворожий дрон-камікадзе атакував машину швидкої допомоги у Нікополі, що призвело до загибелі 54-річного водія.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: