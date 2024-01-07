Нікополь під черговим обстрілом: росіяни вбили літню жінку

07 червня 2024, 15:13

Російські загарбники в черговий раз здійснили артилерійські обстріли по Нікополю в Дніпропетровській області, в результаті чого загинула літня жінка. Про це у п'ятницю, 7 червня, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

📢«Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним… Подробиці щодо інших наслідків атаки уточнюємо», – зазначив він у своєму повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські військові пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерховий будинок та три приватні оселі в Нікополі. Також було зафіксовано удар дроном по рейсовому автобусу, внаслідок чого постраждали четверо людей.

📅Нагадаємо, що нещодавно ворожий дрон-камікадзе атакував машину швидкої допомоги у Нікополі, що призвело до загибелі 54-річного водія.