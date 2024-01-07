Проводиться евакуація людей на Сумщині з восьми прикордонних населених пунктів

07 червня 2024, 16:44

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх оголосив про рішення евакуювати мешканців ще восьми прикордонних населених пунктів на Сумщині. Про це він повідомив під час ефіру телемарафону.

📢«На засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування ще у восьми населених пунктах із 10-кілометрової прикордонної зони зробити евакуацію. Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення», – зазначив Артюх.

📅Раніше, як відомо, у Сумській області вже провели повну евакуацію цивільного населення з 27 сіл, розташованих у прикордонній зоні з росією.

📌Також було ухвалено рішення про евакуацію всіх дітей із міста Лиман у Донецькій області та ще кількох сіл у цьому регіоні.

* фото ілюстративне