 США надали нову військову допомогу Україні на $225 млн. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
07 червня 2024, 17:12

США надали нову військову допомогу Україні на $225 млн

Пентагон офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 225 мільйонів доларів, який раніше анонсував президент США Джо Байден. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства в п’ятницю, 7 червня.

Зазначено, що це вже 59-й транш допомоги, наданий адміністрацією Байдена з запасів Пентагону з серпня 2021 року.

📢«Цей пакет Presidential Drawdown Authority (PDA), оціночна вартість якого становить $225 млн, надасть Україні додаткові можливості для задоволення своїх найнагальніших потреб на полі бою, як-от: перехоплювачі ППО; артилерійські системи та боєприпаси; бронетехніка; протитанкова зброя», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що США передали для потреб ЗСУ:

  • ракети для систем ППО HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні міни;
  • бронетранспортери М113;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • набої та гранати для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше обладнання.

📢«Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із понад 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією», – додали в Пентагоні.

📅Нагадаємо, раніше в п’ятницю Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським у Парижі оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів. Він також перепросив за затримку передачі військової допомоги на кілька місяців.

Джерело: "U.S. Department of Defense"
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