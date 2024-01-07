США надали нову військову допомогу Україні на $225 млн

07 червня 2024, 17:12

Пентагон офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 225 мільйонів доларів, який раніше анонсував президент США Джо Байден. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства в п’ятницю, 7 червня.

Зазначено, що це вже 59-й транш допомоги, наданий адміністрацією Байдена з запасів Пентагону з серпня 2021 року.

📢«Цей пакет Presidential Drawdown Authority (PDA), оціночна вартість якого становить $225 млн, надасть Україні додаткові можливості для задоволення своїх найнагальніших потреб на полі бою, як-от: перехоплювачі ППО; артилерійські системи та боєприпаси; бронетехніка; протитанкова зброя», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що США передали для потреб ЗСУ:

ракети для систем ППО HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм гаубиці;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні міни;

бронетранспортери М113;

причепи для перевезення важкого обладнання;

берегові та річкові патрульні катери;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

набої та гранати для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву;

прилади нічного бачення;

запчастини, технічне обслуговування та інше обладнання.

📢«Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із понад 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією», – додали в Пентагоні.

📅Нагадаємо, раніше в п’ятницю Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським у Парижі оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів. Він також перепросив за затримку передачі військової допомоги на кілька місяців.