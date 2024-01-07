Понад 60 млн євро виділила Швейцарія для України

07 червня 2024, 17:29

Уряд Швейцарії 7 червня ухвалив рішення виділити 58,7 мільйона швейцарських франків (60,6 мільйона євро) для підтримки України в галузі цифровізації та електронного урядування на період 2024-2028 років. Про це повідомила пресслужба швейцарського уряду.

Фінансування, яке надходитиме з регулярного бюджету міжнародної співпраці, буде спрямоване переважно на проєкти в регіонах, що найбільше постраждали від війни і є ключовими для майбутнього відновлення країни. Основні напрямки включатимуть охорону здоров'я, освіту та гуманітарне розмінування.

"Швейцарія оголосить про свою підтримку в галузі цифровізації та електронного урядування на наступній конференції з відновлення України, яка відбудеться 11 і 12 червня 2024 року в Берліні", – йдеться у повідомленні.

📅Раніше стало відомо, що Швейцарія планує виділити 5 мільярдів швейцарських франків (приблизно 5 мільярдів євро) на відновлення України до 2035 року.

📌Також зазначимо, що Швейцарія підтримала передачу Україні активів рф, зокрема понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського центрального банку.