Очільник Рівненського ТЦК, який цілувався з колегами, вже повернувся з фронту – ЗМІ

07 червня 2024, 17:39

Олександр Ярмошевич, очільник Рівненського міського ТЦК, який став відомий через скандал з відеозаписом, де він цілувався з двома колегами у своєму кабінеті, повернувся з передової. Про це 7 червня повідомило видання ТСН.ua.

За інформацією видання, що посилається на документ у їхньому розпорядженні, Ярмошевич отримав нову посаду командира нової бригади в Ужгороді та тепер має сформувати її.

📅Нагадаємо, 27 березня скандальний «блогер» Анатолій Шарій оприлюднив у своєму Telegram-каналі відео з прихованої камери спостереження у кабінеті начальника Рівненського міського ТЦК та СП Олександра Ярмошевича. Відеозапис показував, як Ярмошевич у різний час цілувався з двома жінками у військовій формі.

Після цього інциденту Ярмошевич заявив, що вирушив на фронт. Відомо, що Олександр Ярмошевич має дружину Валентину та дитину. Він очолював Рівненський міський ТЦК з 2021 року, а до цього брав участь в АТО.