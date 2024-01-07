Під Нікополем окупанти здійснили повторний удар по рятувальникам, поранено чоловіка

08 червня 2024, 12:11

У Нікопольському районі російські окупанти завдали удару по рятувальниках, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 8 червня.

За словами Лисака, окупанти здійснили повторний удар дроном, коли пожежники прибули на місце для ліквідації наслідків попередньої атаки.

📢«28-річний чоловік в лікарні. Стан – тяжкий», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією, що призвело до загибелі одного чоловіка.

📅Крім того, війська рф ввечері та вночі 8 червня декілька разів обстріляли Куп'янський район, внаслідок чого постраждала одна людина.