Блокування поляками КПП на кордоні з Україною може бути тривалим – прикордонники

08 червня 2024, 14:07

Протест на кордоні між Польщею та Україною може тривати до кінця вересня, внаслідок чого пункт пропуску "Шегині-Медика" буде заблокований поляками. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України в суботу, 8 червня.

📢«За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегіні". Блокування може розпочатися 9 червня о 10:00 та триватиме до кінця вересня», - попередили у відомстві.

Прикордонники зазначають, що через це можуть виникнути проблеми з пересуванням автомобілів на кордоні. Уточнення щодо категорій транспортних засобів, для яких буде ускладнено рух, пообіцяли надати пізніше.

Вночі 7 червня польські фермери припинили блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Гребене — Рава-Руська». Після 01:00 ночі інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках був відновлений.

📅Нагадаємо, 4 червня польські фермери вперше за два місяці заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребінне", вимагаючи зменшення ввезення зернових культур з України до Польщі.

Також відомо, що ще 20 квітня польські протестувальники розблокували три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною, частково відновивши рух вантажівок через КПП "Рава-Руська – Гребінне".