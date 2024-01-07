Співробітників оборонних підприємств ТЦК забирає на фронт: ризик зупинки виробництв

08 червня 2024, 14:27

Україна може постати перед труднощами у виробництві зброї через дефіцит працівників на оборонних підприємствах. Керівники компаній скаржаться на втрати спеціалістів через посилену мобілізацію, повідомляє «Економічна правда».

Директор компанії «Око камера», що виробляє тепловізори для БпЛА, розповіла про втрату інженера-конструктора у травні. Підприємство, яке виконує державні замовлення, не змогло надати бронь для цього фахівця через необхідність поновлення даних у ТЦК, де його можуть мобілізувати.

📢«Ми два роки інвестували, формували команду та унікальну компетенцію. З вулиці у нас забрали фахівця, який виконував одразу три функції. Держава отримала одного солдата, а ми втратили інженера, який впливає на постачання сотень тепловізорів для безпілотників ЗСУ», – зазначив представник компанії.

За даними видання, працівників оборонних підприємств ТЦК часто мобілізують раніше, ніж вони встигають отримати бронювання. Частина фахівців потрапляє до ЗСУ під час оновлення даних у ТЦК, що необхідно для подання заявки на бронювання.

📢«Часто люди десятиліттями не оновлюють військово-облікові дані, а брати на роботу кандидата без дійсних документів наразі заборонено. Йому потрібно спочатку піти до ТЦК, пройти ВЛК та оновити дані. Але там цього ще не заброньованого фахівця вручають мобілізаційний порядок денний. З людей, які вже працюють, проблемні документи мають 30% чоловіків», – повідомив представник великого оборонного підприємства на умовах анонімності.

Асоціація "Технологічні сили України" (ТСУ), що об'єднує 32 оборонні компанії, заявила про втрату 20-30 співробітників через мобілізацію у чотирьох компаніях, ще чотири компанії втратили від 5 до 20 працівників. В організації стверджують, що мобілізація співробітників оборонних підприємств може призвести до припинення виробництва важливої продукції на кілька місяців.

📅7 червня влада домовилася про бронювання 90% рятувальників та поліцейських. Глава МВС Ігор Клименко висловився за повне бронювання рятувальників, зокрема працівників підрозділів оперативного реагування: пожежників, саперів, рятувальників, хіміків та інженерів.