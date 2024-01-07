 Російські загарбники вивезли понад 30 тисяч тонн агропродукції з ТОТ – ЦНС. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка / Події
08 червня 2024, 14:43

Російські загарбники вивезли понад 30 тисяч тонн агропродукції з ТОТ – ЦНС

З тимчасово окупованих територій лівобережжя Херсонщини російські компанії вивезли щонайменше 30 тисяч тонн аграрної продукції, заробивши понад шість мільйонів євро. Про це повідомляє Центр національного спротиву на своєму сайті у п'ятницю, 7 червня.

📢«Зерно та інші сільгосптовари з Херсонської області росіяни за сприяння колаборантів відправили до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану», – йдеться у повідомленні ЦНС.

Зазначено, що один з «експортерів» є наближеною особою до путіна.

📢«російські окупанти створили цілу схему розкрадання українського збіжжя, яка з моменту повномасштабного вторгнення працює на постійній основі», – підкреслюється у заяві.

Центр національного спротиву також інформує, що з початку цього року з Маріуполя, що на тимчасово окупованій Донеччині, морем було відправлено 50,7 тисячі тонн українського зерна.

📅На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни запровадили процедуру так званої «націоналізації» нерухомості українців.

📅Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські сили організували чергову хвилю аудиту промислових підприємств, складаючи перелік обладнання, яке ще не було розграбоване і має цінність.

Джерело: "Центр національного спротиву"
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