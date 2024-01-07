 Додатково введено в експлуатацію один блок АЕС для зниження дефіциту – Міненерго. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
08 червня 2024, 15:10

Додатково введено в експлуатацію один блок АЕС для зниження дефіциту – Міненерго

Україна ввела в експлуатацію додатковий енергоблок потужністю 1000 МВт на одній з атомних станцій, завершивши ремонт на 10 днів раніше запланованого терміну. Про це повідомило Міністерство енергетики в суботу, 8 червня.

📢«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного на 10 днів раніше за термін, включили в роботу енергоблок. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це дещо знизить дефіцит електроенергії в країні, що виник через російські атаки», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що це вже третій атомний блок, на якому виконано планові роботи з підготовки до опалювального сезону. Таким чином, фахівці планують підготувати всі енергоблоки до наступного опалювального сезону.

З початку березня росія здійснила шість масованих атак на енергосистему України. Внаслідок пошкоджень, українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як і до цих атак.

8 червня в Україні графіки відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть застосовуватись з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

Також в «Укренерго» заявили, що в Україні набудуть чинності нові графіки відключення світла в тестовому режимі. За словами першого заступника голови Міністерства енергетики Юрія Власенка, нові графіки допоможуть скоротити кількість годин без електроенергії для населення.

📅Нагадаємо, 7 червня Кабінет міністрів доручив органам державної влади знизити споживання електроенергії. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації повинні відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території.

Джерело: "Міненерго"
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