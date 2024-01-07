Додатково введено в експлуатацію один блок АЕС для зниження дефіциту – Міненерго

08 червня 2024, 15:10

Україна ввела в експлуатацію додатковий енергоблок потужністю 1000 МВт на одній з атомних станцій, завершивши ремонт на 10 днів раніше запланованого терміну. Про це повідомило Міністерство енергетики в суботу, 8 червня.

📢«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного на 10 днів раніше за термін, включили в роботу енергоблок. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це дещо знизить дефіцит електроенергії в країні, що виник через російські атаки», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що це вже третій атомний блок, на якому виконано планові роботи з підготовки до опалювального сезону. Таким чином, фахівці планують підготувати всі енергоблоки до наступного опалювального сезону.

З початку березня росія здійснила шість масованих атак на енергосистему України. Внаслідок пошкоджень, українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як і до цих атак.

8 червня в Україні графіки відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть застосовуватись з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

Також в «Укренерго» заявили, що в Україні набудуть чинності нові графіки відключення світла в тестовому режимі. За словами першого заступника голови Міністерства енергетики Юрія Власенка, нові графіки допоможуть скоротити кількість годин без електроенергії для населення.

📅Нагадаємо, 7 червня Кабінет міністрів доручив органам державної влади знизити споживання електроенергії. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації повинні відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території.