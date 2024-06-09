Ситуація щодо російського вторгнення на 09.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 518560 (+1270) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7869 (+26) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15131 (+26) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13593 (+60) од;
- РСЗВ / MLRS – 1097 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 836 (+2) од;
- літаків / aircraft – 357 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10982 (+37);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2277 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18562 (+78) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2253 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!