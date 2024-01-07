 Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі під Києвом. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 червня 2024, 12:26

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі під Києвом

Біля міста Бровари у Київській області вночі сталася масштабна пожежа у складському приміщенні. Про це повідомило регіональне управління ДСНС у неділю, 9 червня.

📢«О 01:19 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Вогонь охопив площу у 4000 кв. м. Для гасіння залучили 29 рятувальників та 9 одиниць техніки. Також на допомогу прийшли сільські пожежні команди Зазим’я, Погреби та Пухівка.

Станом на 04:55 пожежу вдалося ліквідувати. Причини її виникнення ще встановлюються.

📅Нагадаємо, 8 червня у Харкові сталася масштабна пожежа. На відкритій території загорілися відходи з пластмаси та поліетиленова плівка. Вогонь охопив 1800 кв. м.

Також 7 червня в Київській області цілий день гасили пожежу на промисловому об'єкті, який спалахнув після російської атаки.

Джерело: "Головне управління ДСНС України у Київській області"
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