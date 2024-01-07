Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі під Києвом

09 червня 2024, 12:26

Біля міста Бровари у Київській області вночі сталася масштабна пожежа у складському приміщенні. Про це повідомило регіональне управління ДСНС у неділю, 9 червня.

📢«О 01:19 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Вогонь охопив площу у 4000 кв. м. Для гасіння залучили 29 рятувальників та 9 одиниць техніки. Також на допомогу прийшли сільські пожежні команди Зазим’я, Погреби та Пухівка.

Станом на 04:55 пожежу вдалося ліквідувати. Причини її виникнення ще встановлюються.

📅Нагадаємо, 8 червня у Харкові сталася масштабна пожежа. На відкритій території загорілися відходи з пластмаси та поліетиленова плівка. Вогонь охопив 1800 кв. м.

Також 7 червня в Київській області цілий день гасили пожежу на промисловому об'єкті, який спалахнув після російської атаки.