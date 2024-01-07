На Південну Корею знову летіли сотні куль зі сміттям з КНДР

09 червня 2024, 13:20

Північна Корея продовжує запускати повітряні кулі зі сміттям у напрямку Південної Кореї. Тільки за останні два дні Пхеньян запустив понад 300 таких кульок, повідомляє Yonhap.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів заявили, що станом на 10:00 за місцевим часом південнокорейські військові виявили приблизно 330 повітряних куль зі сміттям, запущених з боку КНДР. Понад 80 з них приземлилися на території Південної Кореї, інші не досягли цілі.

Влада Сеула повідомила, що 30 повітряних куль зі сміттям приземлилися в різних місцях провінції Кенгі та портового міста Інчхон. Інформації про постраждалих або матеріальні збитки від цих куль поки немає. Зазначається, що повітряні кулі містили сміття – клаптики паперу та пластик. Військові попередили, що Північна Корея готується до нових запусків та провокацій.

📅Нагадаємо, що 7 травня Офіс генпрокурора повідомив, що половина з 50 ракет КНДР KN-23 (Hwasong-11), запущених росією по Україні, вибухнули в повітрі. Уламки трьох з них було знайдено у Києві та Київській області, решту – в Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Також 7 березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до посилення військового потенціалу країни. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило про це після того, як міністерство оборони КНДР пообіцяло відреагувати на військові навчання США та Південної Кореї, які вони розглядають як репетицію вторгнення.