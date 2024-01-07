Нові подробиці смерті чоловіка в ТЦК на Житомирщині, розпочато службове розслідування

09 червня 2024, 13:45

Після смерті військовозобов'язаного в селі Баранівка на Житомирщині в місцевому Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) призначено службове розслідування. Про це йдеться у заяві, опублікованій обласним ТЦК.

📢«Згідно з наказом начальника Житомирського ОТЦК та СП призначено службове розслідування щодо того, що сталося у місті Баранівка Житомирської області», – повідомляється у заяві.

За версією працівників ТЦК, трагедія трапилася 28 травня. Військовозобов'язаного, який нібито був у стані алкогольного сп'яніння, доставили до 2-го відділу Звягельського районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Відомство стверджує, що чоловік сам попросив залишитися у розташуванні роти охорони, оскільки погано почувався та не хотів йти додому, де проживає один.

За словами представників ТЦК, за кілька годин після пробудження чоловік зв'язався з родичами, повідомив про свої наміри та запевнив, що до нього не застосовувалися жодні протизаконні дії.

📢«Вранці 29 травня у чоловіка стався перший епілептичний напад, під час якого він упав на кахельну підлогу спиною та вдарився головою. Йому було надано домедичну допомогу, викликали "швидку". Незабаром стався другий епілептичний напад», – повідомили у ТЦК.

У відомстві запевняють, що медики швидкої надали кваліфіковану допомогу постраждалому та госпіталізували його. Через чотири дні перебування в лікарні чоловік помер 2 червня.

📢«Попередньо встановлено, що травми були отримані ним внаслідок падіння під час епілептичних нападів та надання медичної допомоги. Виходячи з ситуації, що склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, і маніпулюють громадською думкою», – резюмували в ТЦК.

📅Нагадаємо, повідомлялось, що 23 квітня на Закарпатті у військовозобов'язаного стався епілептичний напад, та він помер дорогою до навчального центру.

23 травня у ще одного військовозобов'язаного, який перебував у ТЦК Закарпатської області та був визнаний придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Медики надали йому допомогу, але після приїзду "швидкої" було констатовано смерть.