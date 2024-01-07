Один проти всіх: чоловіка із Сєвєродонецька силою запхали в авто ТЦК

09 червня 2024, 17:25

У мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі схожі на працівників ТЦК та СП силоміць заштовхують одного чоловіка у мікроавтобус та вивозять у невідомому напрямку. Стверджується, що це відбувається на одній з вулиць Ужгорода. Черговий скандальний інцидент змусив давати пояснення пресслужбу Закарпатського ОТЦК та СП через соцмережу Facebook.

Згідно з повідомленням ТЦК, під час заходів оповіщення було виявлено військовозобов'язаного чоловіка, переселенця з Сєвєродонецька, який не надав жодних військово-облікових документів, що підтверджують його причетність до військового обліку.

📢«Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком. При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних Оберіг виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі», – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що через це громадянину «запропонували» з'явитися до ТЦК та СП для уточнення даних.

📢«Почувши це військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення», – додали у ТЦК.

📅Нагадаємо, правоохоронці проводять розслідування через конфлікт за участю працівників ТЦК та СП у Закарпатській області. Працівникам військкомату довелося стріляти у повітря.

Також повідомлялось, що після смерті військовозобов'язаного в селі Баранівка на Житомирщині в місцевому Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) призначено службове розслідування. Про це йдеться у заяві, опублікованій обласним ТЦК.