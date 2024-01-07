 На Херсонщині росіянами атаковано автівку «швидкої» з дрона, поранено водія та фельдшера. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 червня 2024, 17:40

На Херсонщині росіянами атаковано автівку «швидкої» з дрона, поранено водія та фельдшера

У Херсонській області російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги дроном, внаслідок чого постраждали водій та фельдшер. Про це в неділю, 9 червня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

📢«На фото — авто швидкої допомоги, яке вчора ввечері постраждало від атаки російського дрона. окупанти скинули вибухівку на бригаду медиків, які поспішали на виклик після обстрілу в Білозерській громаді. Вибухову травму отримав водій. Сьогодні до лікарні по допомогу звернулась і фельдшер медичної бригади. В потерпілої діагностували контузію», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Обстріл стався 8 червня в одному з населених пунктів Білозерської громади. Окупанти скинули вибухівку з дрона на медиків, які поспішали на виклик. У водія діагностували вибухову травму та контузію. Разом з фельдшером їх евакуювали в безпечне місце.

Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. У нього діагностували вибухову травму та поранення ноги.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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