На Луганщині в Серебрянському лісі знищено склад та укриття окупантів – прикордонники

Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та укриття російських загарбників у Серебрянському лісі на Луганщині. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в неділю, 9 червня.
У відео, опублікованому службою, показано роботу бійців Луганського прикордонного загону бригади «Помста», які атакували російських окупантів та їхній склад у Серебрянському лісі.
📢«Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти“ в Серебрянському лісі», – йдеться в описі до відео.
📅Напередодні прикордонники завдали точного удару FPV-дроном по позиціях противника, що спричинило детонацію. Втрати серед окупантів наразі уточнюються.
За останній тиждень українські захисники знищили 8700 російських окупантів та 1459 одиниць озброєння та військової техніки.