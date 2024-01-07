На Луганщині в Серебрянському лісі знищено склад та укриття окупантів – прикордонники

09 червня 2024, 17:56

Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та укриття російських загарбників у Серебрянському лісі на Луганщині. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в неділю, 9 червня.

У відео, опублікованому службою, показано роботу бійців Луганського прикордонного загону бригади «Помста», які атакували російських окупантів та їхній склад у Серебрянському лісі.

📢«Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти“ в Серебрянському лісі», – йдеться в описі до відео.

📅Напередодні прикордонники завдали точного удару FPV-дроном по позиціях противника, що спричинило детонацію. Втрати серед окупантів наразі уточнюються.

За останній тиждень українські захисники знищили 8700 російських окупантів та 1459 одиниць озброєння та військової техніки.