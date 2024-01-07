 На Луганщині в Серебрянському лісі знищено склад та укриття окупантів – прикордонники. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 червня 2024, 17:56

На Луганщині в Серебрянському лісі знищено склад та укриття окупантів – прикордонники

Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та укриття російських загарбників у Серебрянському лісі на Луганщині. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в неділю, 9 червня.

У відео, опублікованому службою, показано роботу бійців Луганського прикордонного загону бригади «Помста», які атакували російських окупантів та їхній склад у Серебрянському лісі.

📢«Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти“ в Серебрянському лісі», – йдеться в описі до відео.

📅Напередодні прикордонники завдали точного удару FPV-дроном по позиціях противника, що спричинило детонацію. Втрати серед окупантів наразі уточнюються.

За останній тиждень українські захисники знищили 8700 російських окупантів та 1459 одиниць озброєння та військової техніки.

Джерело: "ДПСУ | Держприкордонслужба"
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