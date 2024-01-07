 Російські окупанти вдарили КАБом по житловій забудові Харкова. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 червня 2024, 18:10

Російські окупанти вдарили КАБом по житловій забудові Харкова

У Харкові пролунали вибухи, є руйнування, а інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у неділю, 9 червня.

📢«Приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджено кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється», – зазначив він у своєму повідомленні.

📅Нагадаємо, що 25 травня російські військові завдали ударів двома керованими авіаційними бомбами (КАБ) по торговому центру «Епіцентр» у Харкові. В цей момент у будівлі перебувало понад 200 людей. Рятувально-пошукова операція тривала кілька діб. Внаслідок цього ворожого удару загинули 12 чоловіків та сім жінок, серед яких були 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

Джерело: "Харківська ОВА"
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