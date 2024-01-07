В Україні може подорожчати хліб вже найближчим часом

10 червня 2024, 12:08

Ціни на хліб в Україні можуть зрости на 10% найближчим часом, а згодом ще на 20%. Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко у неділю, 9 червня, повідомляє AgroPortal.

За словами Дученка, підвищення вартості хліба пов'язане з подорожчанням борошна нового врожаю на 25-30% та відключеннями електроенергії.

📢«Відключення на дві години зміщує графік випуску хліба на вісім годин. Це змушує перебудовувати систему виробництва, логістики та реалізації хліба, що збільшує витрати. А багатьом підприємствам довелося купляти генератори. Собівартість хліба класичної рецептури має частку електроенергії на рівні 50 копійок. Якщо ж хліб виготовляється за допомогою генератора, ця частка збільшується до 1 грн 50 копійок», – пояснив він.

Дученко також зазначив, що однією з проблем галузі є бронювання. «Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва», – додав він.

📅Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров'я пропонувало виробникам поступово зменшувати вміст солі у хлібобулочних виробах.

📊Також відповідно до даних за квітень, зростання споживчих цін в Україні знизилося до 0,2% порівняно з 0,5% у березні, 0,3% у лютому та 0,4% у січні. Про це повідомляв Держстат у травні.